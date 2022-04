Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a vorbit despre razboiul din Ucraina, dar și despre modul in care planurile Rusiei s-ar putea extinde și in alte țari. Acesta susține ca Moscova a planuit de mult invazia Ucrainei, iar acest lucru a fost confirmat de modul in care armata rusa gestioneaza situația acum. „Astazi, cu…

- Rusii nu mai au capacitatea de ofensiva anul acesta, a explicat generalul in rezerva Ben Hodges fost comandant al Armatei SUA in Europa, intr-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation" de la CBS. Acesta a explicat faptul ca statul major rus nu a reusit sa mobilizeze multi rezervisti, ceea ce ii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este de parere ca Occidentul a ajuns sa fie speriat de Rusia, motiv pentru care nu este dispus sa ofere tancuri sau avioane Ucrainei. Acesta susține ca tara sa are nevoie de sprijin militar, subliind ca securitatea Europei este in risc, nu doar a Ucrainei. “Armamentul…

- In ultimul sau mesaj video, publicat duminica, 27 martie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, 44 de ani, a cerut SUA și Europei sa furnizeze mai multe avioane, tancuri, sisteme de aparare antiracheta și armament antinava, argumentand ca in joc este securitate a Europei, scriu agenția News.ro…

- Ziua 20 de razboi a inceput cu explozii puternice in capitala Ucrainei și sunetul sirenelor auzit de locuitorii din Kiev, Odesa, Uman si in regiunea Hmelnitki. Unul dintre consilierii șefului de cabinet al președintelui ucrainean a declarat ca razboiul ar trebui sa se termine cel tarziu la inceputul…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 22 februarie, ca are in vedere ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, in urma recunoașterii de catre președintele Vladimir Putin a independenței regiunilor separastiste pro-ruse din estul Ucrainei, autoproclamatele „republici” Donețk și Lugansk.…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a atras atentia, in timpul intrevederii cu omologul sau britanic Ben Wallace, asupra faptului ca principalele cereri ale Rusiei privind securitatea adresate SUA si NATO au ramas fara raspuns, a informat vineri Ministerul Apararii al Federatiei Ruse intr-un comunicat,…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…