- Vladimir Putin l-a primit vineri pe omologul sau turc, Recep Erdogan, la Soci, stațiunea rusa de pe malul Marii Negre. Este a doua intalnire tete-a-tete intre cei doi lideri dupa cea de saptamanile trecute, cand au avut un summit la Teheran.

- Acum mingea se afla pe terenul Statelor Unite și al aliaților sai din NATO. Imaginați-va de neimaginat ca Ucraina ar trebui sa lase o parte din teritoriul confiscat dupa 24 februarie sub controlul Federației Ruse. Dupa ce SUA și NATO și-au anunțat sprijinul deplin pentru Ucraina, [aceasta cedare] va…

- Vladimir Putin va vizita doua mici state ex-sovietice din Asia Centrala, a anuntat duminica televiziunea de stat rusa, in ceea ce ar fi prima calatorie cunoscuta a liderului rus in strainatate de cand a ordonat invazia Ucrainei, informeaza Reuters.

- Presedintele chinez Xi Jinping va participa la o ceremonie in Hong Kong pentru a sarbatori 25 de ani de la retrocedarea orasului catre China, a anuntat sambata agentia de presa de stat Xinhua.

- Ambasadorul SUA in China, Nicholas Burns, a declarat joi ca se asteapta ca politica "zero COVID" a Beijingului sa continue pana la inceputul lui 2023, iar din acest motiv companiile americane sunt reticente in a investi in aceasta tara pana cand masurile stricte de izolare nu vor fi ridicate, relateaza…