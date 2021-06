Stiri pe aceeasi tema

- China trebuie sa-si imbunatateasca modul in care isi spune 'naratiunile' unei audiente globale in contextul in care cauta sa dezvolte o voce internationala care sa-i reflecte statutul pe scena mondiala, a afirmat presedintele Xi Jinping, potrivit agentiei de presa Xinhua, transmite miercuri Reuters.…

- Nava spatiala de marfa Tianzhou-2, a Chinei, avand la bord provizii, echipamente si combustibil, a andocat duminica pe modului principal al statiei spatiale Tianhe, potrivit agentiei de presa chineze Xinhua, citata de Reuters, potrivit news.ro. Tianzhou-2, or "Nava cereasca", a interceptat…

- Agronomul chinez Yuan Longping, devenit cunoscut dupa ce a creat primele soiuri hibride de orez, a murit sambata la varsta de 91 de ani in provincia Hunan din centrul Chinei, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Yuan, nascut in septembrie 1930, a ajutat China sa obtina orezul hibrid…

- China a publicat miercuri primele imagini captate de roverul sau martian, Zhurong, pe suprafata Planetei Rosii, informeaza Reuters si Xinhua, citați de agerpres.ro.Sonda chineza fara echipaj uman Tianwen-1 a asolizat sambata pe suprafata planetei Marte.

- Sefii agentiilor de informatii din SUA au avertizat miercuri cu privire la amenintari chineze "fara precedent", mentionand in acest sens politica regionala agresiva a Beijingului, capacitatile cibernetice si influenta economica a Chinei in lume, in timpul audierilor in Congres pe tema "Amenintarilor…

- Vanzarile auto pe piata chineza au urcat cu 74,9% in martie, a douasprezecea luna de crestere consecutiva, pe fondul redresarii dupa criza provocata de pandemia de coronavirus (Covid-19), transmit Xinhua si Reuters potrivit Agerpres. Luna trecuta, livrarile pe cea mai mare piata auto din lume au…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus miercuri cancelarului german Angela Merkel ca relatiile dintre China si Uniunea Europeana se confrunta cu "diferite provocari" si si-a exprimat speranta ca blocul celor 27 sa poata face rationamente corecte in mod "independent", au relatat media de stat chineze…

- China si Statele Unite vor infiinta un grup de lucru comun dedicat schimbarilor climatice, a anuntat agentia oficiala de presa Xinhua, dupa discutiile bilaterale dure la nivel inalt de la sfarsitul saptamanii din Alaska, transmite Reuters. In prima intalnire bilaterala de la preluarea functiei de presedinte…