Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, i-a acordat duminica unul dintre cele mai prestigioase premii ale tarii sale scriitorului austriac Peter Handke, personaj controversat si a carui atribuire a Premiului Nobel pentru literatura pe anul 2019 a starnit un val de indignare din cauza pozitiilor sale…

- Guvernul sarb a promis ca toate persoanele cu varste de peste 25 de ani care se vor vaccina anti-COVID-19 pana pe 31 mai vor primi echivalentul a 25 de euro ca premiu pentru ‘responsabilitatea’ lor, relateaza miercuri agentia EFE. ‘„Ne-am gandit cum sa premiem persoanele care au dat dovada de responsabilitate…

- Guvernul sarb a promis ca toate persoanele de peste 25 de ani care se vor vaccina anti-COVID-19 pana pe 31 mai vor primi 25 de euro drept premiu pentru ”responsabilitatea” lor, relateaza miercuri agentia EFE, citata de Agerpres . ”Ne-am gandit cum sa premiem persoanele care au dat dovada de responsabilitate…

- Scriitorul argentinian Cesar Aira a fost recompensat cu premiul spaniol Formentor pentru Literatura 2021, potrivit deciziei juriului care a evidentiat prospetimea, versatilitatea si ironia prolificei sale opere ce cuprinde romane, piese de teatru si eseuri, traduse in mai multe tari europene, relateaza…

- Chiar daca sistemul comunist a fost alungat din Romania, teoretic, in decembrie 1989, doua elemente psihosociologice ii pastreaza, consistent și durabil, influența in societatea romaneasca: frica fața de stat și disimularea comportamentului fața de acesta. Prin extensie, frica și disimularea sunt…

- Profesorul Adrian Krainer, castigator al premiilor Breakthrough si Wolf Prize, ar putea fi noul laureat al Premiului Nobel pentru Romania. Wolf Prize e, de altfel, al doilea cel mai prestigios premiu in stiinta si un predictor semnificativ al Premiului Nobel. Celebrul profesor cu o poveste impresionanta…

- Profesorul Adrian Krainer, castigator al premiilor Breakthrough si Wolf Prize, ar putea fi noul laureat al Premiului Nobel pentru Romania. Wolf Prize e, de altfel, al doilea cel mai prestigios premiu in stiinta si un predictor semnificativ al Premiului Nobel. Celebrul profesor cu o poveste impresionanta…

- Walther Konschitzky, unul dintre cei care dadeau informații Securitații despre Herta Muller, dupa cum afirma chiar scriitoarea, a fost numit de un politician USR in echipa de coordonare științifica a Muzeului Satului Banațean. Specialiștii „vor aduce plus valoare in aceasta instituție care are mare…