Preşedintele Vucic: Gazoductul TurkStream este important pentru industrializarea Serbiei şi atragerea investitorilor Aprovizionarea cu gaze prin recent inaugurata conducta TurkStream este o chestiune strategica pentru Serbia si industria sarba, nicidecum una electorala, a declarat duminica presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, potrivit agentiei Tanjug.



Serbia va obtine de pe urma gazoductului TurkStream beneficii multi ani de acum inainte, numai din taxele de tranzit urmand sa incaseze circa 185 de milioane de dolari in fiecare an, a spus Vucic in timpul unui talk show la postul Pink TV.



TurkStream este foarte important pentru industrializarea Serbiei si pentru atragerea investitorilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aprovizionarea cu gaze prin recent inaugurata conducta TurkStream este o chestiune strategica pentru Serbia si industria sarba, nicidecum una electorala, a declarat duminica presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, potrivit agentiei Tanjug. Serbia va obtine de pe urma gazoductului TurkStream…

- „Serbia va continua campania pentru retragerea recunoasterii independentei Kosovo, deoarece multe state si-au dat seama ca decizia de recunoastere a fost prematura”, a declarat seful diplomatiei sârbe, Ivica Dacic, potrivit Tanjug, citat de Rador.„Aceste state au probleme…

- Exista un plan pentru ca Serbia și Rusia sa produca arme împreuna, precum și sisteme de lupta mai complexe, a declarat pentru „Sputnik” ambasadorul Serbiei în Rusia, Miroslav Lazanski, citat de b92, menționeaza Rador.Diplomatul sârb a facut aceste afirmatii dupa…

- 'Am vorbit cu presedintele Aleksandar Vucic, el a ordonat VBA sa ancheteze cazul. Inca nu dispunem de toate informatiile, dar daca totul se dovedeste ca este adevarat, atunci va fi o chestiune serioasa si o problema pentru noi', a afirmat Brnabic intr-o declaratie pentru publicatia Blic. Ea…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a dat ordin Agentiei de Securitate Militare a Serbiei (VBA) sa ancheteze un posibil caz de spionaj, dupa ce in spatiul public a aparut o inregistrare in care un diplomat rus inmaneaza o suma de bani unui inalt responsabil sarb, a anuntat miercuri sefa guvernului Ana…

- Banca Nationala a Serbiei a cumparat noua tone de aur in luna octombrie, majorandu-si rezervele de metal pretios, asa cum a cerut presedintele Aleksandar Vucic, transmite Bloomberg.Prin aceste achizitii, Serbia urmeaza exemplul Ungariei si Poloniei, tari care si-au majorat rezervele de aur…

- Țarile din jurul Romanei iși majoreaza rezervele de aur, pentru a se proteja impotriva crizei. Bancile centrale cumpara masiv metal prețios Banca Nationala a Serbiei a cumparat noua tone de aur in luna octombrie, majorandu-si rezervele de metal pretios, asa cum a cerut presedintele Aleksandar Vucic,…

- Diplomatul american a sosit la Belgrad dupa vizite la Pristina si Skopje destinate evaluarii situatiei dupa decizia Bruxellesului. Blocajul, venit in urma opozitiei Frantei sustinute de Olanda si Danemarca, a provocat un val de deceptie si indignare in Macedonia de Nord si Albania, dar si in randul…