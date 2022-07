Stiri pe aceeasi tema

- Africa este „ostatica” a invaziei ruse in Ucraina, care este la originea puternicelor tensiuni de pe piata cerealelor menite exportului pe continent, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. „Africa este ostatica celor care au inceput razboiul impotriva statului nostru”,…

- Summitul Formatului Bucuresti 9 are loc la Palatul Cotroceni Președintele Poloniei, Andrzej Duda (stânga), și președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, București, martie 2022. Foto: presidency.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - La Palatul Cotroceni are loc vineri…

- Președintele rus Vladimir Putin a acordat primul interviu de la inceputul operațiunii speciale din Ucraina. Liderul de la Kremlin a comentat decizia Washingtonului de a trimite noi arme la Kiev. Putin a reacționat pentru prima data dupa anunțul Statelor Unite privind furnizarea unui nou ajutor militar…

- Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, unul dintre oamenii de baza ai lui Vladimir Putin, a declarat ca Rusia va caștiga in operațiunea speciala impotriva Ucrainei și ca totul va fi bine și cum doresc rușii. „Suntem convinși ca vom caștiga, totul va fi bine și noi vom obține tot ce…

- Agresiunea impotriva Ucrainei este un act complet prostesc al lui Putin, așa ca ne putem aștepta orice de la el. Dar, cu toate acestea, consider destul de scazuta probabilitatea ca el sa declare razboi pe 9 mai . Haideți sa ne gandim un pic! Au amenințat ca vor caștiga mai intai in 72 de ore, apoi prima…

- Președintele rus, Vladimir Putin, s-a intalnit, marți, la Moscova cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, iar in cadrul intalnirii Putin i-a spus interlocutorului sau ca peste 100.000 de oameni au parasit Mariupol, „liberi sa mearga oriunde”, potrivit The Guardian. Secretarul general al ONU,…

- Atacurile ruse continua in mai multe zone din Ucraina. In sud-est, rușii au preluat controlul asupra orașului Rubijne din regiunea Lugansk. La Mariupol, situația continua sa fie critica. Combinatul Azovstal, in care se adapostesc atat soldații din Batalionul Avoz, cat și aproximativ 1.000 de civili…