- ​​Este cea de-a 24-a zi de razboi in Ucraina, iar sirenele continua sa rasune constant in orașele ucrainene bombardate de armata rusa. Primarul din Mariupol a anunțat ca luptele au ajuns in centrul orașului. De cealalta parte, liniile rusești de inaintare spre Kiev au fost blocate. Presedintele ucrainean…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a catalogat discursul lui Volodimir Zelenski din Congresul SUA drept unul „plin de semnificatie” si a subliniat ca poporul american a ajutat Ucraina inca dinaintea izbucnirii razboiului si va continua sa sprijine Ucraina din toate punctele de vedere.

- Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj pe rețelele sociale in a douasprezecea de razboi in Ucraina. Armata Rusiei a facut și mai multe victime in țara vecina, lucru care l-a indemnat pe liderul Ucrainei sa comunice o noua declarație cu privire la invazia rușilor.

- In ce filme a jucat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, inainte sa ajunga președintele țarii. El era un un comediant cunoscut, ba chiar a caștigat și concursul TV „Dansand cu stelele” din Ucraina in anul 2006. Insa acum, in plin razboi al țarii sale cu Rusia, țara invadatoare, numele lui Volodimir…

- „Polonia va sprijini Ucraina in procesul de aderare la UE”, a scris Zbigniew Rau pe Twitter.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca a semnat o cerere oficiala de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana.Zelenski a cerut Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei printr-o…

- La exact cinci zile de la inceperea invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. A fost lovita și o localitate aflata in apropierea capitalei, unde o racheta a distrus un bloc de locuințe. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat propunerea președintelui rus Vladimir Putin și este gata sa negocieze pacea și incetarea focului, a declarat sambata, 26 febriarie, secretarul de presa al lui Zelensky, Serghei Nikiforov. „Trebuie sa infirm acuzatiile ca am refuzat sa avem discutii.…

- Rusia ar putea incerca sa ocupe orașul industrial Harkiv daca va intreprinde acțiuni militare in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Washington Post, ca aceasta ”nu va fi doar o ocupație, va fi inceputul unui razboi la scara larga”, relateaza Reuters. Rusia are zeci…