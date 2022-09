Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat din nou, sambata seara, in limba rusa cetatenilor rusi, spunandu-le ca sunt trimiși la moarte in Ucraina de autoritațile lor, care nu sunt interesate de soarta celor ajunși pe front, informeaza Ukrainska Pravda și Agerpres . „Autoritatile ruse stiu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat direct cetatenilor rusi sambata seara, spunandu-le ca presedintele lor isi trimite cu buna stiinta "cetatenii la moarte", transmite AFP prelaut de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a indemnat joi pe rusi "sa "protesteze" impotriva mobilizarii pe frontul ucrainean anuntata de Kremlin sau "sa se predea" fortelor Kievului, noteaza AFP.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, marți seara, despre eforturile armatei sale de a duce batalia in fața forțelor ruse, afirmand ca ocupanții „pot face doar doua lucruri: sa fuga sau sa se predea”, relateaza CNN.

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 187. Volodimir Zelenski reafirma angajamentul țarii sale de a recupera teritoriile care, in acest moment, se afla sub controlul rușilor sau separatiștilor pro-ruși. Președintele ucrainean a anunțat in discursul sau zilnic ca “niciun terorist nu va ramane fara raspuns pentru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut din nou Moscovei sa repuna imediat centrala nucleara de la Zaporojie sub controlul deplin al Ucrainei, inaintea discutiilor cu secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, informeaza joi dpa.

- Atacul rusesc cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk a ucis cel puțin 16 persoane, potrivit salvatorilor, generand o condamnare ferma din partea țarilor G7 reunite in Germania, care au denunțat o „crima de razboi”, transmite AFP. „In acest moment, avem cunoștința de 16 morți și 59 de…

- "Solidaritatea dumneavoastra cu țara și poporul nostru este foarte importanta", a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o postare pe Telegram de la intalnirea cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.