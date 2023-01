Stiri pe aceeasi tema

- "Impreuna cu Klaus Iohannis am convenit in privința masurilor pentru dezvoltarea pe mai departe a cooperarii ucraineno-romane, in primul rand in sectorul apararii", a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, simultan cu un comunicat al Palatului Cotroceni pe

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este "inevitabila" si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters.Potrivit lui Soigu, care a fost criticat dur de vocile pro-razboi din Rusia pentru esecurile…

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…

- Suntem in ziua cu numarul 269 a razboiului Porinit de Vladimir Putin in Ucraina. Atacurile cu rachete rusești au afectat aproape jumatate din sistemul energetic al Ucrainei, a declarat guvernul de la Kiev, in timp ce autoritațile au avertizat ca capitala s-ar putea confrunta cu o „inchidere completa”…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a declarat miercuri ca Israelul nu dispune de capacitatile de productie necesare pentru a furniza Ucrainei mult-doritele sisteme de aparare antiaeriana cum este Domul de Fier (Iron Dome), relateaza TPS, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- „Pentru PNL aceasta demisie este o demisie de care am luat act. E un subiect inchis. As fi avut si am avut de-a lungul timpului comentarii la momentul la care s-au intamplat acele declaratii nefericite ale domnului Dincu, insa, asa cum stiti, demisia ministrului este un act unilateral, este decizia…

- UPDATE 13:17 - Numarul estimat al rușilor uciși de la inceputul razboiului a ajuns la 65.000, potrivit armatei ucrainene, relateaza The Guardian . Potrivit actualizarii din aceasta dimineața a Statului Major al forțelor armate ucrainene, bilanțul a crescut cu 300 de morți in ultimele 24 de ore.UPDATE…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannnis, a comentat atacul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa ministrului roman al Apararii, Vasile Dincu, care a spus ca singura șansa pentru pace intre Ucraina și Rusia e o negociere. In replica, Zelenski a acuzat ca cei care fac astfel de declarații…