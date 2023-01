Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat intreaga deschidere pentru identificarea de soluții, astfel incat comunitatea romaneasca din Ucraina sa beneficieze, in oglinda, de aceleași drepturi de care se bucura comunitatea ucraineana din Romania, anunța Administrația Prezidențiala intr-un…

- „Corectitudinea morala si istorica” este de partea Rusiei, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plin razboi in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters. Potrivit lui Putin, anul 2022 a fost bogat „in evenimente cu adevarat decisive si…

- Ministrul apararii din Franta, Sebastien Lecornu, a fost primit miercuri, la Kiev, de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intalnirea avand ca scop ''sa evidentieze sprijinul militar al Frantei pentru Ucraina'', potrivit oficialului francez, transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia pare ca se afla in situatia in care este forțata sa foloseasca bombe expirate pe masura ce stocurile sale de munitii scad dupa mai bine de noua luni de razboi in Ucraina, a declarat luni un inalt oficial militar american, transmite AFP. Stocurile moderne de munitie ale Moscovei „se epuizeaza rapid”…

- Invazia Rusiei din Ucraina si atacurile sale de mare amploare impotriva infrastructurii critice ucrainene provoaca suferinta nu numai in Ucraina, ci si in restul Europei, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o interventie prin videoconferinta la un forum international…

- Suntem in ziua cu numarul 269 a razboiului Porinit de Vladimir Putin in Ucraina. Atacurile cu rachete rusești au afectat aproape jumatate din sistemul energetic al Ucrainei, a declarat guvernul de la Kiev, in timp ce autoritațile au avertizat ca capitala s-ar putea confrunta cu o „inchidere completa”…

- Un consilier al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca cei doi recruți care au impușcat mortal 11 persoane și au ranit alte 15 intr-un poligon de tragere din regiunea rusa Belgorod ar fi comis atacul dupa o cearta pe teme religioase, scrie Reuters . Oleksii Arestovici, un consilier…

- UPDATE 23:20 - Ucrainenii caștiga tot mai mult teren in contraofensive. Armata ucraineana a eliberat aproape 2.500 kilometri patrati din teritoriul controlat de fortele ruse in cursul ultimei sale contraofensive lansate la sfarsitul lui septembrie, a afirmat vineri presedintele Volodimir Zelenski, noteaza…