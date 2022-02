Stiri pe aceeasi tema

- Dmitrii Polianski, primul reprezentant permanent adjunct al Rusiei la ONU, a numit drept o panica declarațiile Occidentului cu privire la posibila cadere a Kyivului și calculele posibilelor victime ca urmare a conflictului. El a scris despre acest lucru pe Twitter, transmite Noi.md. "Nebunia și panica…

- Companiile aerospatiale occidentale si-au marit stocurile de titan si se straduiesc sa protejeze lanturile de aprovizionare in cazul in care metalul utilizat pe scara larga in fabricarea avioanelor va fi prins intr-un potential razboi comercial intre Rusia si Occident, transmite Reuters. Rusia…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la prezentarea raportului de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe anul 2021, a informat Administratia Prezidentiala. Sedinta plenului CSM are loc incepand cu ora 13,00, la Facultatea de Drept din Bucuresti. Președintele Klaus Iohannis…

- Ieri, 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, in jurul orei 18.30, cu ocazia unor activitați de control desfașurate impreuna cu reprezentanții Ocolului Silvic Valea Ierii, pe fondul forestier național din localitatea Stejeriș, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda au depistat un barbat de 75…

- Care este greșeala banala care te obliga sa platești integral o amenda de pana la 2.900 de lei. Cu alte cuvinte, in acest caz nu se va mai aplica regula plații in termen de 15 zile a jumatate din minimul amenzii, ci se va plati chiar suma care este trecuta pe procesul-verbal de contravenție. Amenda…

- O delegație a Ministerului Justiției condusa de secretarul de stat Mihai Pașca a discutat miercuri cu experți ai Comisiei Europene in cadrul unei noi misiuni de evaluare a Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și a Mecanismului Statul de Drept (Rule of Law).Prezentarea facuta de echipa Ministerului…

- ‘’Americanii zugravesc un tablou terifiant, cu hoarde de tancuri rusesti care se pregatesc sa zdobeasca orase ucrainene si dau asigurari ca au «informatii fiabile» despre asemenea actiuni ale Rusiei'', declara SVR intr-un comunicat transmis agentiilor ruse de presa, citat de news.ro.In aceasta saptamana,…

- Ultima zi de negocieri PNL PSD este cea de duminica, 21 noiembrie 2021. Formațiunile care vor forma Coaliția de guvernare trebuie sa atribuie fiecare minister unui partid. In privința premierului, acesta va fi, probabil, Nicolae Ciuca. El va renunța, daca va fi acceptat premier, la funcția de ministru…