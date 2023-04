Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat sambata un decret prin care instituie sanctiuni impotriva a sute de companii, organizatii si persoane acuzate de sprijinirea invaziei ruse in Ucraina, transmite dpa. In majoritatea cazurilor, masurile se aplica pe termen de zece ani. Sunt vizati in…

- Presedintele republican al Camerei americane al Reprezentantilor Kevin McCarthy refuza o invitatie de a efectua o vizita in Ucraina a presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza CNN și news.ro.Volodimir Zelenski l-a invitat pe Kevin McCarthy in Ucraina, pentru a vedea situatia la fata locului,…

- Eu locuiesc aici. Ei bine, am coborat in adapostul antiatomic. Și, in general, locuiesc aici. Aceasta este casa mea”, a spus Zelenski.Camera mica are o masuța de toaleta cu oglinda și chiuveta, un fotoliu, o masuța de cafea, un televizor și un dulap.Președintele a declarat ca invazia Rusiei l-a surprins…

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat situația de pe front, la un an de la invazia Rusiei in Ucraina.

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu ca planul Rusiei de a inlocui conducerea prooccidentala a Moldovei – descoperit de serviciile de informatii ucrainene – a fost confirmat dupa aceea si de tarile europene si se leaga de dorinta Moscovei de a avea sub control aeroportul din Chisinau…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat duminica de „ Corriere della Sera ” ca președintele Franței, Emmanuel Macron isi pierde timpul luand in considerare orice fel de dialog cu Rusia, relateaza Reuters . ”Va fi un dialog inutil. De fapt, Macron isi pierde timpul. Am ajuns…

- Primarul orasului Kiev si fost campion mondial la box, Vitali Klitschko, a declarat ca sportivii din Rusia trebuie sa ia o pozitie publica impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina daca vor sa participe la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris. „Sportivii rusi si belarusi nu pot participa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a reiterat joi refuzul de a negocia cu Rusia inainte de o retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . Discutii vor fi posibile doar daca Rusia isi retrage soldatii, isi recunoaste greseala si exista un nou guvern…