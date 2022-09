Președintele Volodimir Zelenski: Cerere de aderare accelerată a Ucrainei la NATO Ucraina va semna o cerere de aderare accelerata la NATO, a anuntat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la cateva minute dupa ce Rusia a oficializat anexarea a patru regiuni ucrainene, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Adoptam o masura decisiva semnand candidatura Ucrainei in vederea unei aderari accelerate la NATO”, a declarat el intr-o inregistrare video difuzata pe retelele de socializare. “De facto, noi am parcurs drumul catre NATO. De facto, am dovedit deja compatibilitate cu standardele Aliantei Nord-Atlantice. Ele sunt reale pentru Ucraina. Sunt reale pe campul de lupta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

