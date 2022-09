Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| Ucraina a depus cerere pentru aderarea in NATO, dupa discursul lui Putin. Mesajul lui Zelenski OFICIAL| Ucraina a depus cerere pentru aderarea in NATO, dupa discursul lui Putin. Mesajul lui Zelenski Președintele Ucrainei a anuțat, la doar cateva minute dupa ce Putin a semnat tratatele pentru…

- Președintele Ucrainei a anunțat ca Kievul este gata sa negocieze o ințelegere cu Moscova, dar nu cu Vladimir Putin, ci doar cu viitorul președinte al Federației Ruse. Ucraina depune o cerere de aderare la NATO intr-un mod accelerat. Armata ucraineana a dovedit de mult timp ca este demna de a deveni…

- Mihail Kasianov, fost prim-ministru al Rusiei, anunța sfarșitul pentru „Țarul” de la Kremlin. „Regimul lui Putin se va prabuși in maximum doi ani!”. Intre timp, Volodimir Zelenski le cere rușilor sa se rascoale impotriva actualei puteri de la Moscova, care a ordonat mobilizarea populației pentru razboiul…

- Administratia americana considera ca ar fi contraproductiv, in situatia actuala, sa califice Rusia drept "stat terorist", respingand astfel indemnuri in acest sens ale Kievului si ale unor congresmeni americani. Intrebat despre acest lucru, presedintele american Joe Biden a raspuns luni printr-un "nu"…

- Razboi in Ucraina, ziua 170. Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectri

- Joi, 4 august, țarile membre ale Uniunii Europene au impus sancțiuni impotriva fostului președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici și a fiului sau Oleksander, pentru presupusul lor rol in amenințarea la adresa securitații Ucrainei, scrie AFP cu referire la Hotnews . Consiliul European a precizat…

- In timp ce un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski spune ca isi doreste incheierea razboiului pana la iarna, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov anunta ca Moscova are in vizor si alte teritorii din Ucraina in afara de Donbas.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski i-a avertizat pe ‘inamicii rusi’ care i-au invadat tara ca ‘nu se vor simti in siguranta nicaieri in spatele liniei frontului in Ucraina’ pentru ca armata nu va permite acest lucru, relateaza miercuri EFE si Ukrinform cu referire la Agerpres. Intr-un mesaj video…