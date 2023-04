Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a suferit pierderi grele in urma atacurilor sale asupra Avdiivka, un oras din regiunea Donetk, a anuntat Ministerul britanic al Apararii marti in informarea sa zilnica privind razboiul din Ucraina, relateaza DPA.Se crede ca un regiment a pierdut o mare parte din vehiculele sale blindate intr-o…

- Un videoclip difuzat recent arata distrugerea in orașul Avdiivka din Ucraina, situat in estul țarii, situația semanand din ce in ce mai mult cu cea de la Bahmut. Șeful administrației militare din orașul Avdiivka a lansat un videoclip duminica (26 martie), spunand ca arata distrugeri in localitatea din…

- Sapte copii traiesc in continuare in orasul Avdiivka din regiunea Donetk, a anuntat Vitalii Barabash, seful administratiei militare locale, potrivit kyivindependent.com, citat de News.ro. “Din nefericire, inca sunt copii in oras. Exista parinti iresponsabili, care isi ascund copiii si nu vor sa paraseasca…

- Președintele rus a zburat cu elicopterul la Mariupol, orașul-port din regiunea ucraineana Donețk, locul in care s-a desfașurat una dintre cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina anul trecut, relateaza presa de stat de la Moscova, citata de New York Times . Știre in curs de actualizare…

- Din orasul Mariinka, aflat in regiunea Donețk din estul Ucrainei, nu a mai ramas aproape nimic. Ministerul de Externe din Ucraina a postat duminica pe Twitter imagini dezolante cu Mariinka. Orașul este „distrus pana la pamant”, au transmis autoritațile ucrainene, relateaza Sky News.

- Denis Pusilin, liderul impus de Moscova in regiunea Donetk (estul Ucrainei), anexata de Rusia in septembrie trecut, a declarat luni ca fortele ruse 'isi amelioreaza pozitiile' in directia Avdiivka, situata la nord de centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Razboi in Ucraina, ziua 355. Se dau lupte grele pe frontul din Donetk, iar orasul Bahmut este asediat. Cu toate acestea, datele de pe front arata ca Rusia a suferit pierderi uriase in ultimele zile.

- Armata rusa a anunțat sambata ca a ”ocupat linii și poziții mai avantajoase” in timpul unei ofensive lansate in regiunea ucraineana Zaporojie. De asemenea, trupele ruse continua asaltul asupra pozițiilor ucrainene din apropiere de Bahmut și Soledar, din regiunea Donețk, potrivit ministerului ucrainean…