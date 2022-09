Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sunat marti, de la distanta, clopotul de deschidere a Bursei de valori de la New York, in contextul in care tara sa incearca sa atraga investitii private de miliarde de dolari pentru refacerea uzinelor si industriilor distruse de Rusia, transmite Reuters,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski indeamna joi ONU ”sa asigure securitatea” centralei Nucleare Zaporijjea, ocupata de Rusia si vizata in mai multe bombardamente, la primirea secretarului general al ONU Antonio Guterres, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise și 16 ranite, miercuri, in urma unui bombardament rusesc asupra Harkovului, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, au anunțat autoritațile locale, președintele Volodimir Zelenski denunțand un „atac josnic și cinic”, relateaza AFP. Primarul orașului Harkov, Igor…

- Cu cateva zile inainte de moartea sa, Anton Listopad, 35 de ani, fusese decorat de președintele Volodimir Zelenski cu „Ordinul pentru curaj”, relateaza Ukrainska Pravda . Pilotul a fost doborat de inamici pe 14 august. Inca din primele minute ale invaziei rusești, capitanul Anton Listopad a fost implicat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat miercuri drept „dezgustator” comportamentul fostului cancelar german Gerhard Schroeder, care a afirmat ca Rusia vrea o „solutie negociata” a razboiului, transmite Reuters. Gerhard Schroeder, care este prieten cu presedintele Vladimir Putin, a declarat…

- Prima doamna a Ucrainei a vorbit, intr-un interviu pentru revista Vogue, despre rezistenta țarii sale la invazia rusa, anunta site-ul presedintiei ucrainene. „Dupa Bucha, ne-am dat seama ca acesta este un razboi pentru a ne distruge pe toti”, a spus Olena Zelenska. Sotia presedintelui Volodimir Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat sambata, intr-un mesaj postat pe retelele sociale, ca Europa trebuie sa raspunda unita la razboiul de agresiune rus care ataca valori comune, transmite EFE, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi ca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana ar putea „dura foarte mult timp”, dar ca efortul ar merita deoarece perspectiva ar da speranta populatiei, transmite dpa, preluata de Agerpres. Intr-o declaratie pentru postul public ZDF in timpul vizitei efectuate…