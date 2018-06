Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face marti o vizita in Austria - prima sa vizita bilaterala in Occident de anul acesta. Cu aceasta ocazie, el a acordat luni un interviu radioteleviziunii austriece ORF, preluate de Reuters, in care sustine ca Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana. "Nu…

- Agenția Associated Press susține ca deține dovezi ca in incidentele de acum trei ani cu hackerii gruparii ”CyberCaliphate”, care susține „Statul islamic“ (ISIS), au fost de fapt implicate serviciile secrete ruse. Hackerii angajati de Kremlin au fost de fapt cei care, dandu-se drept „jihadiști cibernetici”,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a propus pe Dmitri Medvedev pentru functia de prim-ministru al tarii, informeaza corespondentii Reuters. Dupa investirea presedintelui rus pentru un nou mandat, investire care a avut loc anterior, guvernul rus a demisionat, releva Sputnik News. Vladimir Putin a…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a multumit duminica seara sustinatorilor sai pentru realegere, relateaza Agerpres. Dupa ce sondajele la iesirea de la urme si primele numaratori partiale au aratat ca a obtinut din primul tur un nou mandat de sase ani la Kremlin, Vladimir Putin s-a adresat unei…

- Vladimir Putin este unul dintre cei mai puternici oameni din lume, avand o imagine de lider dur. Cu toate acestea, președintele rus a fost suprins nu de puține ori in ipostaze inedite – alaturi de animale, la bustul gol, in timp ce se joaca hochei. Vladimir Putin candideaza pentru un nou mandat de…

- Rusia a testat racheta hypersonica cu care se lauda Putin. Rusia a spus duminica ca a lansat, cu succes, o racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este ”o arma ideala” cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei. Aceasta…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a marturisit intr-un interviu pentru documentarul „Ordinea mondiala 2018" ca a mintit-o pe prima-doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, atunci cand s-a intalnit cu ea la summitul G20 din iulie anul trecut.