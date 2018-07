Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro le-a cerut miercuri fortelor armate sa fie pregatite, dupa aparitia unor informatii de presa in SUA conform carora presedintele american Donald Trump a luat in considerare vara trecuta posibilitatea de a invada Venezuela, transmite AFP, informeaza Agerpres."Nu…

- Presedintele Partidului Civic Maghiar (PCM) Covasna, Kulcsar Terza Jozsef, ales deputat pe listele UDMR, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca a trimis o scrisoare reprezentantilor "marilor puteri", solicitandu-le sa sustina demersurile comunitatii maghiare din Romania in vederea…

- Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, a avertizat duminica asupra unui complot antiguvernamental pus la cale de o serie de militari in retragere. Acesta a indemnat forțele armate sa fie in alerta maxima.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat, miercuri, ca exista conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor: Mirela Barbulescu)

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a decis, marți, expulzarea insarcinatului cu Afaceri al SUA din Caracas, ca reacție la decizia Washingtonului de a impune noi sancțiuni economice impotriva regimului condus de Maduro, relateaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a decis, marti, expulzarea insarcinatului cu Afaceri al SUA din Caracas, ca reactie la decizia Washingtonului de a impune noi sanctiuni economice impotriva regimului condus de Maduro, relateaza site-ul postului France 24.

- Moneda nationala a Venezuelei – bolivarul – a pierdut foarte mult din valoare din cauza fenomenului de hiperinflatie si a ajuns sa valoreze de sapte ori mai putin decat aurul fals utilizat in jocul arhicunoscut, „World of Warcraft” (WoW), potrivit Fortune. In perspectiva, in august 2017,…

- Daca ai simțit vreodata ca ești o persoana diferita fața de cei din jur și totuși nu ai descoperit in ce fel, atunci afla ca s-ar putea sa ai niște puteri neștiute, ieșite din comun!