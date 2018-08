Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sambata seara ca s-a incercat asasinarea sa, acuzandu-l pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla in spatele "atentatului" comis cu drone incarcate cu explozibili in timpul unei ceremonii militare, relateaza AFP si DPA, conform agerpres.ro. …

- O pana de curent a afectat marti 80% din consumatorii din capitala venezueleana, Caracas, a declarat ministrul energiei, Luis Motta, citat de DPA. Avaria a inceput de la o statie de transformare din regiunea invecinata Miranda, unde a plouat puternic, a explicat ministrul intr-un mesaj in reteaua…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a decis, marți, expulzarea insarcinatului cu Afaceri al SUA din Caracas, ca reacție la decizia Washingtonului de a impune noi sancțiuni economice impotriva regimului condus de Maduro, relateaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat marti expulzarea insarcinatului american cu afaceri la Caracas, cel mai inalt reprezentant diplomatic al SUA, dupa impunerea de noi sanctiuni economice de catre Washington in urma realegerii sale controversate de duminica, relateaza AFP."L-am…