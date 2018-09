Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Venezuelei a salutat marti instalarea fostei presedinte chiliene Michelle Bachelet in fruntea Inaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului (UNHCR) si a dat asigurari ca aceasta ar putea conta pe "deplina cooperare" a tarii sale, informeaza AFP. "Consiliul pentru Drepturile…

- Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, pune in aplicare, incepand de luni, una dintre cele mai mari devalorizari din istorie, mișcare ce impinge și mai mult țara in haos baga spaima intr-o populație deja lovita de criza economica fara sfarșit din ultimii ani. Vineri, venezuelenii s-au grăbit…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca tarifele sale pentru otelul strain salveaza industria americana si a prezis ca in viitor producatorii americani de otel se vor confrunta in mare parte cu o competitie interna, relateaza Wall Street Journal, preluat de Reuters. Într-un interviu…

- Adunarea constituanta din Venezuela va declansa miercuri un proces care vizeaza aducerea in justitie a deputatilor acuzati ca sunt implicati in presupusul atac cu drone asupra presedintelui Nicolas Maduro de sambata, a anuntat marti acest for legislativ care dispune de puteri nelimitate, relateaza AFP,…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat sambata ca spera ca Australia sa nu aiba „suspiciuni nefondate”, astfel incat relațiile dintre cele doua țari sa revina la normal in curand, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Relațiile dintre cele doua țari s-au deteriorat anul trecut, cand…

- Reacția UE, dupa ce Donald Trump a considerat-o „dușmanul SUA”, nu a intarziat sa apara. Astfel, europenii s-au aratat luni iritati de faptul ca au fost calificati drept ”inamici” de catre Donald Trump. In schimb, i-au cerut presedintelui american sa dea dovada de fermitate pentru a apara Ucraina in…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro le-a cerut miercuri fortelor armate sa fie pregatite, dupa aparitia unor informatii de presa in SUA conform carora presedintele american Donald Trump a luat in considerare vara trecuta posibilitatea de a invada Venezuela.