- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a schimbat marti inaltul comandament al fortelor armate terestre, maritime si aeriene, reconfirmandu-l totodata in functie pe ministrul apararii, generalul Vladimir Padrino Lopez, informeaza miercuri AFP.

Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a schimbat marti inaltul comandament al fortelor armate terestre, maritime si aeriene, reconfirmandu-l totodata in functie pe ministrul apararii, generalul Vladimir Padrino Lopez, informeaza miercuri AFP potrivit Agerpres. "Am decis, ca de fiecare data, o confirmare…

- Președinta delegației Uniunii Europene la Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, va fi expulzata din Venezuela, informeaza Agenția France-Presse, citata de Agerpres.Astfel, președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, intr-undiscurs ce a avut loc la palatul prezidențial Miraflores, a declarat ca șefaDelegației…

- Venezuela a inregistrat o actiune juridica impotriva Bancii Angliei, pentru a obtine aur in valoare de 1 miliard de dolari, blocat de institutie in urma sanctiunilor Statelor Unite si Marii Britanii, autoritatile de la Caracas sustinand ca au nevoie de bani pentru o reactie corespunzatoare la pandemia…

- "Nu stiu nimic despre acest lucru. Cred ca guvernul (american) nu are nimic de-a face cu toate acestea si trebuie sa aflu ce s-a intamplat", a spus Trump intr-un interviu acordat postului Fox News. "Daca ar fi sa facem vreodata ceva in legatura cu Venezuela, nu asa am proceda. Ar fi putin…

- Videoclipul il arata pe Luke Denman, susținand ca obiectivul tentativei eșuate de lovitura de stat era sa-l rapeasca și sa-l aduca pe Maduro in SUA, scrie Al Jazeera. Televiziunea de stat venezueleana a difuzat miercuri videoclipul, spunand ca mercenarul fusese instruit sa preia controlul aeroportului…

- Cincisprezece persoane, inclusiv doi americani, au fost arestate in ultimele doua zile pentru o tentativa eșuata de a invada marea din Venezuela, președintele țarii, Nicolas Maduro, a fost citat de AFP luni. Intr-un discurs la televiziunea de stat, Maduro a declarat ca autoritațile au arestat luni…

Venezuela sustine ca a dejucat o tentativa de "invazie pe cale maritima" a unor "mercenari", din Columbia, cu scopul de urzi un "puci" impotriva lui Nicolas Maduro, o operatiune care s-a soldat cu moartea a opt "teroristi", relateaza AFP.