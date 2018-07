Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Dan Barna a declarat marți ca a avut un "schimb de mesaje" cu fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, pe care a invitat-o in partid, iar aceasta i-a raspuns ca vor putea sta de vorba cand se va intoarce din concediu. Barna a precizat ca, daca partidul decide sa o susțina, in cazul in…

- Intr-un interviu acordat pentru PSNews, Dan Barna, președintele USR a precizat ca a invitat-o pe fosta șefa DNA sa se alature partidului sau. Barna a precizat ca Laura Codruța Kovesi ar putea deveni candidatul USR la alegerile prezidențiale. Intr-un interviu acordat celor de la PSNews , Dan Barna, președintele…

- Kovesi, invitata sa se inscrie in USR. Președintele partidului, Dan Barna, a anunțat ca i-a transmis fostei șefe DNA ca are ușile USR deschise pentru a se inscrie, chiar și in vedere unei viitoare candidaturi la alegerile prezidențiale. Laura Codruța Kovesi nu a dat un raspuns ferm, ci a spus ca, momentan…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca hotararea presedintelui Klaus Iohannis de a semna revocarea din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este un lucru normal, acesta respectand o decizie a Curtii Constitutionale.

- Dan Barna, presedintele USR, a declarat, luni, ca hotararea presedintelui Klaus Iohannis de a semna revocarea din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este un lucru normal, prin aceasta respectand o decizie a Curtii Constitutionale.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca hotararea presedintelui Klaus Iohannis de a semna revocarea din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este un lucru normal, acesta respectand o decizie a Curtii Constitutionale. "Presedintele a respectat o decizie a Curtii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca hotararea presedintelui Klaus Iohannis de a semna revocarea din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este un lucru normal, acesta respectand...

- Editia de Europa a Politico a publicat o analiza in care sustine ca ingrijorarea de la Bruxelles in ceea ce-l priveste pe liderul PSD ar putea creste in functie de ce se intampla in urmatoarele saptamani, notand ca, de cand PSD a castigat alegerile parlamentare in 2016, Dragnea a fortat demisia a…