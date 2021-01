Preşedintele Ursus Breweries, Dragoş Constantinescu, a fost numit preşedinte al Asociaţiei Berarii României ”Membrii Asociatiei Berarii Romaniei l-au desemnat in functia de presedinte pe Dragos Constantinescu, presedinte al Ursus Breweries. Din 1 ianuarie 2021, Dragos Constantinescu a preluat noile atributii din cadrul asociatiei de la Dan Robinson, managing director Heineken Romania, care a asigurat presedintia pe parcursul anului 2020”, anunta asociatia. Dragos Constantinescu este presedinte al Ursus Breweries Romania si managing director Romania si Ungaria in cadrul Asahi Europe & International din februarie 2019. Anterior, el a ocupat diverse functii de conducere la nivel national si regional in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 300 de locuri de munca sunt disponibile in județul Bistrița-Nasaud, la inceputul anului 2021, potrivit datelor transmise de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Intr-un comunicat de presa, AJOFM Bistrița-Nasaud precizeaza ca majoritatea angajatorilor din județ cauta sa angajeze…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba – Compartiment EURES a transmis oferta locurilor de munca in strainatate, valabile la data de 6 ianuarie 2021. Sunt posturi disponibile in Danemarca, Portugalia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia și Suedia. Țara – Ocupația – Numar posturi…

- Livrarile de gaze ale grupul Gazprom in afara fostei URSS au scazut cu 10% in 2020, din cauza pandemiei. Ce cantitate de gaze rusești a cumparat Romania Grupul rus Gazprom a anuntat ca in 2020 a exportat cu 10% mai putine gaze naturale in afara fostei URSS decat in 2019, pe fondul pandemiei de coronavirus,…

- In data de 29 noiembrie 2020, Vienna Insurance Group a semnat acordul de cumparare de actiuni pentru achizitionarea entitatilor asiguratorului olandez Aegon in Ungaria, Polonia, Romania si Turcia. Tranzactia include companii de asigurari, societati de administrare a fondurilor de pensii private,…

- Joi s-au disputat primele patru meciuri la Campionatul European din Danemarca, in grupele B si D. Romania a evoluat in meciul de deschidere, scor 19-22, cu Germania, anunța news.ro. Rezultatele complete ale partidelor de joi sunt: Rusia - Spania 31-22 si Suedia - Cehia 27-23 (grupa B), respectiv…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca, pâna miercuri, au fost înregistrate 2.141 de plicuri care conțin buletine de vot ale alegatorilor români din diaspora. Conform Autoritații Electorale Permanente (AEP), din…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, pana miercuri, a fost inregistrata primirea a 2.141 de plicuri exterioare care contin buletinele de vot ale alegatorilor romani din strainatate. Potrivit unui comunicat al AEP, din numarul total de plicuri inregistrate, 960 sunt din Spania, 279 din Germania,…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a adresat, sefului diplomatiei europene, Josep Borrell, o scrisoare co-semnata de omologii sai, din 10 state membre UE (Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia) prin care propune introducerea pe agenda unei viitoare…