Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, aseara, la Craiova, ca social-democratii vor face nominalizarea pentru functia de premier cand o sa-i vina timpul si considera ca nu vor fi probleme anul viitor.

Presedintele rus Vladimir Putin nu l-a felicitat pe noul premier britanic Rishi Sunak dupa intrarea acestuia in functie, pentru ca Marea Britanie este o tara "inamicala", anunta miercuri Kremlinul, relateaza AFP.

Presedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Armatei Romaniei.

Presedintele clubului de fotbal Rapid Bucuresti, Daniel Niculae, a afirmat, luni, la Arena Nationala, ca in opinia sa capitanul echipei, Cristian Sapunaru, nu are de ce sa fie suspendat in urma incidentelor de la finalul partidei cu FCU Craiova, de la Targu Jiu, in etapa a 10-a a Superligii.

Presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, a fost ales presedinte al organizatiei judetene a PSD vineri, la conferinta de alegeri fiind prezenti si presedintele partidului, Marcel Ciolacu, secretarul general Paul Stanescu, precum si alti lideri social-democrati.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca intalnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping din ziua precedenta, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Uzbekistan, a fost "normala".

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, in cadrul unui summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), ca grupul ar trebui sa ia in considerare organizarea propriilor sale competiții sportive majore, relateaza Reuters.

- Intalnirea de miercuri intre presedintele Ungariei, Katalin Novak, si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si faptul ca cei doi sefi de stat au avut convorbiri oficiale la Bucuresti, dupa o pauza de 12 ani, ar putea deschide noi oportunitati in relatiile romano-maghiare – a declarat presedintele…