- Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Chișinau au desfașurat astazi percheziții in cadrul unei cauze penale in care este vizat președintele AO ”Uniunea Chinologica din Moldova”, anunța Noi.md Acesta este banuit ca ar fi sustras de la participanții la diferite expoziții naționale…

- Circa 600 de parfumuri și mai multe articole vestimentare, introduse prin contrabanda, au fost depistate de oamenii legii. Potrivit Serviciului Vamal, toate bunurile aveau inscripțiile anumitor branduri cunoscute.

- Mii de oameni au participat la Procesiunea și Marșul Familiei, care a avut loc astazi la Chișinau in sprijinul valorilor tradiționale. {{752583}}Deputați, consilieri municipali, reprezentanți ai Partidului Socialist și Garzii Tinere din regiunile țarii, reprezentanți ai clerului ortodox, locuitori ai…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a promis 124 de milioane de euro ca ajutor pentru Moldova. Banii sunt destinați pentru securitatea energetica și pentru a contracara dezinformarea rusa. Aflat intr-o scurta vizita in Europa de Est, Antony Blinken a facut o oprire și la Chișinau, capitala…

- Herbalife, companie care dezvolta produse de nutritie si suplimente alimentare, a inregistrat afaceri de 106 milioane lei in Romania in anul 2023, iar, pentru acest an, estimeaza un nivel asemanator, a declarat Romeo Cazanescu, country director Romania, Moldova, Ungaria si Bulgaria, potrivit News.ro.

- Circa 600 de voluntari care vor monitoriza corectitudinea desfașurarii examenelor de absolvire a gimnaziului au participat, in zilele de 25 și 26 mai, la instruiri organizate de Ministerul Educației și Cercetarii și Agenția Naționala pentru Curriculum și Evaluare. Activitațile s-au desfașurat la Chișinau,…

- Principalul producator de vin din CEE, cu operațiuni in Moldova și Romania, Purcari Wineries – BVB: WINE, a anunțat ca veniturile grupului au crescut cu 11% in primul trimestru al acestui an, ajungand la 81,6 milioane lei. EBITDA a crescut cu 9%, la 23,1 milioane lei in T1, marcand o marja de 28%. Profitul…

- In legatura cu sarbatorirea Zilei Europei in PMAN din Chișinau, organizatorii evenimentelor dedicate Zilei Victoriei au fost nevoiți sa stabileasca de comun acord un nou plan de evenimente festive. Despre aceasta a comunicat șeful Comitetului Național de Coordonare „Victoria” din Moldova, Alexei Petrovici.…