Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul partidului de guvernamant, Bola Tinubu, a fost declarat castigator al alegerilor prezidentiale disputate din Nigeria, relateaza BBC. Nigeria este cea mai mare țara din Africa, cu peste 200 de milioane de locuitori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Duminica viitoare se va desfașura turul doi al alegerilor prezidențiale din Cipru. Contracandidatul fostului ministru de Externe, Nikos Christodoulides, care a obținut cele mai multe voturi in primul tur al scrutinului, respectiv aproximativ o treime, va fi Andreas Mavroyiannis, susținut de partidul…

- Principalul candidat al opoziției in alegerile prezidențiale de luna viitoare din Nigeria, Atiku Abubakar, s-a alaturat apelurilor privind prelungirea termenului limita pana cand cetațenii țarii pot preschimba bancnotele de mare valoare, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul general parasutist Petr Pavel este considerat favorit in al doilea tur al alegerilor prezidentiale in Republica Ceha, in fata ex-premierului Andrej Babis, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Birourile de vot s-au deschis vineri si se vor inchide sambata la ora locala 14:00 (13:00 GMT),…

- Oficiali din sudul Nigeriei au comunicat ca sase persoane au fost salvate, dupa ce au fost rapite dintr-o gara din statul Edo, sambata seara, transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Președintele Recep Tayyip Erdogan a transmis semnale ca guvernul ar putea lua in considerare devansarea alegerilor parlamentare și prezidențiale, programate a avea loc pe 18 iunie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Nigeria a eliminat luni cerința de testare COVID-19 pentru pasagerii internaționali și obligativitatea purtarii maștilor in timpul zborurilor și in interiorul cladirilor aeroportului, a declarat autoritatea de reglementare a companiilor aeriene, informeaza Reuters, citata de Rador. Fii la…

- Autoritațile din Nigeria transmit ca D'banj, un cunoscut muzician, a fost arestat pe fondul unor acuzații de frauda, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…