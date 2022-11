Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, se va deplasa la Kiev pentru a se intalni cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat vineri site-ul index.hu, potrivit Reuters. Sursa a precizat ca Novak va calatori cu trenul prin Polonia, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- UPDATE 14.00 - Șeful agenției ruse de stat pentru energie nucleara, Rosatom, a avertizat luni ca exista riscul unui accident nuclear la centrala nucleara din Zaporojie, cea mai mare instalație nucleara din Europa, in urma unor noi bombardamente in weekend, a relatat agenția de presa TASS, potrivit Reuters. UPDATE…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a avut marti o intalnire cu directorul Agenției Centrale de Informații din SUA, William Burns, care se afla in regiune, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Departamentul de Stat al SUA a calificat drept "incredibil de ingrijoratoare" informația potrivit careia rachete rusești ar fi lovit Polonia, relateaza Reuters. „Teroarea nu se limiteaza la granițele noastre”, a spus și președintele Volodimir Zelenski. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți, in discursul sau zilnic, ca rachetele rusești au lovit Polonia, afirmand ca “teroarea nu se limiteaza la granițele noastre naționale”, potrivit CNN și Reuters. Autoritațile poloneze nu au confirmat ca rachetele rusești au aterizat pe teritoriul…

- Ministerul Apararii de la Minsk a afirmat ca in Belarus vor fi stationati putin sub 9.000 de militari rusi, in cadrul „grupului regional” de forte pentru apararea granitelor tarii, relateaza duminica agentia Reuters. „Primele trenuri cu militari rusi care participa (la grupul regional) au inceput sa…

- Belarus s-ar putea confrunta cu noi sanctiuni daca se va implica tot mai mult in conflictul din Ucraina, a declarat marti sefa diplomatiei franceze Catherine Colonna pentru radioul national francez, informeaza Reuters și Agerpres . Luni, 10 octombrie, Aleksandr Lukasenko a anuntat ca a ordonat desfasurarea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a reacționat, miercuri, dupa ce Vladimir Putin a amenințat din nou Occidentul cu armele nucleare , spunand ca „lumea nu ii va permite” sa faca acest lucru. „Nu cred ca el va folosi aceste arme. Nu cred ca lumea ii va permite sa foloseasca aceste arme”, a declarat…