Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 130.000 de persoane, intre care si presedintele Ungariei, Ader Janos, sotia sa, Anita Herczegh si vicepremierul Ungariei Semjen Zsolt asista, sambata, la slujba Rusaliilor catolice, care este oficiata pe muntele Sumuleul Mic, din judetul Harghita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Presedintele Ungariei, Ader Janos, si sotia sa, Anita Herczegh, participa sambata, la Sumuleu-Ciuc la pelerinajul catolic inchinat Fecioarei Maria, care are o traditie de peste 450 ani. La fel ca si in anii precedenti, familia prezidentiala ungara a venit in Romania in vizita privata,…

- Un pelerinaj grandios are loc, sambata, la sculptura de lemn de tei a Fecioarei Maria, la Sumuleul Mic, langa Miercurea Ciuc. Se spune ca aceasta face minuni, iar printre participanti se vor afla presedintele Ungariei, Ader Janos, sotia sa si oficiali ai Guvernului de la Budapesta, transmite Radio Romania…

- Presedintele Ungariei, Ader Janos, sotia sa, dar si alti oficiali de la Budapesta sunt asteptati, sambata, la Sumuleu Ciuc, in judetul Harghita, la procesiunea de Rusaliile Catolice, cel mai mare pelerinaj religios din sud-estul Europei la care organizatorii estimeaza ca vor fi peste 100.000 de participanti.…

- E forfota mare in Harghita. Mii de credincioși se indreapta catre manastirea franciscana din Sumuleu Ciuc. Peste o suta de mii de pelerini sunt așteptați acolo la procesiunea romano-catolica de maine, considerata una dintre cele mai mari din sud-estul Europei.

- O turista din Ungaria, venita in Harghita pentru pelerinajul de Rusaliile Catolice de la Sumuleu Ciuc, a ajuns la spital vineri dupa ce a fost muscata de un urs, la lacul Sf Ana. Presedintele Consiliului...

- Premierul Ungariei, nationalistul Viktor Orban, iesit intarit dupa ce a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile legislative de duminica, a avertizat luni Uniunea Europeana ca "lucrurile nu mai pot continua asa", transmite EFE. "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de…

- Presedintele Ungariei, Ader Janos, a deschis miercuri, in mod simbolic, poarta monumentului istoric Turnul Ciunt din Salonta, renovat cu fonduri ungare si a participat si la vernisajul expozitiei comemorative dedicata poetului Arany Janos (1817-1882), ce a fost reamenajata in acest turn, care o gazduieste…