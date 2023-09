Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, in aceasta dimineața la ora 03.50, polițiștii SPR 12 Preutești, aflandu-se in serviciul de patrulare și menținere a ordinii publice in proximitatea discotecii din comuna Preutești, au efectuat semnalul de oprire unui autoturism, moment in care conducatoarea auto a patruns pe contrasens, intrand…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti au luat masura reținerii unui barbat de 42 de ani, din comuna Parjol, dupa ce a fost depistat in trafic beat crița. Pe 02 august, in jurul orei 18:00, o patrula de poliție din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti a depistat in flagrant delict,…

- In județul Cluj sunt inregistrate tot mai multe cazuri de șoferi bauți la volan. O tanara a fost prinsa moarta de beata la volan in timp ce se afla intr-o parcare de pe Aleea Mogoșoaia din Cluj-Napoca.

- Corneliu Dan Olar, fiul fostului deputat Corneliu Olar, l-a criticat dur pe Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, dupa ce acesta ar fi alocat mai puțini bani, in acest an, primariilor din Munții Apuseni. „Domnii de la Județ ar face de bine sa nu uite de Țara Moților! Noi, moții, suntem…

- Anunțata sosire a elementelor grupului Wagner in Belarus preocupa serios vecinii, mai ales Polonia. Președintele acesteia, Andrzej Duda, s-a aflat joi la Kiev, cu prilejul Zilei Constituției ucrainene, prilej cu care a exprimat ingrijorare la aflarea deplasarii unor trupe Wagner undeva in zona Belarus,…

- Lumea baschetului este in doliu, dupa moartea fostului jucator și președinte de club la CSU Brașov, Gabriel Calancea (56 de ani). Acesta a decedat pe litoral, in urma unui tragic accident. El se afla pe litoral pentru a urmari Competiția Naționala de MiniBaschet U12, scrie stiripesurse.roFOTO: stiripesurse.ro”Vestea…

- Șofer cu vasta experiența, din Rachiți, prins beat crița la volan. Ce alcoolemie avea Duminica, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, au oprit pentru control, pe drumul județean DJ 296 A, in comuna Rachiți, județul Botoșani, un autoturism condus de un barbat de 67 de ani, din aceeași localitate.…

- Tanar din Corni, beat crița și fara permis, dat jos de la volan de polițiști. Cum s-a dat de gol teribilistul Luni, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au fost sesizați prin apel 112, de un tanar din comuna Corni, despre faptul ca pe strada Mihail Kogalniceanu, din aceeași…