- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vineri „un pas inainte” dupa unda verde, sub anumite conditii, data de Statele Unite pentru utilizarea armelor sale impotriva unor tinte de pe teritoriul Rusiei, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat marti ca ar trebui sa i se permita Kievului sa "neutralizeze" bazele militare de unde Rusia lanseaza rachete asupra teritoriului ucrainean, declaratie venita in plina controversa asupra posibilitatii folosirii de catre Ucraina a armelor occidentale pentru…

- Presedintele rus Vladimir Putin este pregatit sa opreasca razboiul din Ucraina printr-o incetare negociata a focului care recunoaste liniile actuale ale frontului, spunand in acelasi timp ca este pregatit sa lupte in continuare daca Kievul si Occidentul nu raspund, au declarat patru surse rusesti pentru…

- Rusia si-a zanganit neincetat arsenalul nuclear de peste doi ani si a amenintat ca-l va desfasura daca se simte amenintata.”Prima etapa a exercitiilor (...) privind pregatirea si folosirea armamentului nuclear nestrategic a inceput”, a anuntat intr-un comunicat Ministerul rus al Apararii.El precizeaza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe șeful Administrației Securitații de Stat a Ucrainei, Serhii Rud, potrivit unui decret prezidențial publicat joi seara, 9 mai, a relatat The Kyiv Independent.Demiterea vine la scurt timp dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a afirmat…

- Deputatul Dumei ruse de Stat din partea regiunii Crimeea, Mihail Seremet, 52 de ani, i-a recomandat președintelui Emmanuel Macron „sa conduca el armata franceza in Ucraina”, intr-un interviu pentru agenția de stat RIA Novosti, preluat de ziarul Izvestia.„Macron are ocazia se comporte ca un barbat. Daca…

- Președintele rus a instruit guvernul sa asigure intrarea Rusiei in cadrul celor mai mari patru economii ale lumii in ceea ce privește PIB-ul la paritatea puterii de cumparare. In decurs de un an, va efectua o evaluare a rezultatelor, scrie Jornal Economico. In prezent, Rusia este a 11-a economie a lumii.

- SUA vor continua sa opereze pe baza realitații ca președintele Rusiei este Vladimir Putin. Despre acest lucru a declarat in cadrul unui briefing luni, 18 martie, asistentul președintelui american pentru securitate naționala, Jake Sullivan. "Realitatea este ca Putin este președintele Rusiei, și am fost…