- Aleksander Ceferin, 55 de ani, președintele UEFA pentru inca un mandat (2023-2027), a declarat ca Belarusul nu a fost exclus din preliminariile Euro 2024, cum i-au cerut membrii Parlamentului European. Numit la președinția UEFA in septembrie 2016, Aleksander Ceferin a fost reales astazi, in Congresul…

- Adversarii ”tricolorilor” ar putea fi excluși din preliminariile Euro 2024. Din cauza razboiului, dar și din cauza incalcarii grave a drepturilor omului. UEFA are tot mai multe semnale ca autoritațile de la Minsk au supus fotbalul și joaca doar cine tace. Cine protesteaza contra regimului dispare! 4…

- Inainte de debutul in preliminariile EURO 2024, selecționerul Edi Iordanescu are probleme de lot, in special pe postul de fundaș stanga. Romania debuteaza sambata in preliminariile EURO 2024 in Andorra, de la ora 21:45Urmatorul meci al tricolorilor e Romania - Belarus, pe 28 martie de la ora 21:45,…

- Nationala de fotbal a Romaniei incepe, sambata, o noua campanie de calificare la un turneu final, urmand sa intalneasca Andorra, in preliminariile Campionatului European din 2024, transmite News.ro. Romania joaca in preliminarii in grupa I, cu Israel, Elvetia, Belarus, Andorra si Kosovo. Meciul cu Andorra…

- Israelul nu-l va avea in calificarile pentru Euro pe cel mai bun jucator, golgheterul Eran Zahavi. Naționala Romaniei face parte din grupa I a preliminariilor EURO 2024, alaturi de Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra.Andorra - Romania (25 martie, 21:45, Antena 1) și Romania - Belarus (28 martie,…

- Florin Prunea (54 de ani) pune presiune pe naționala Romaniei inaintea debutului in preliminariile EURO 2024! Romania va debuta in preliminariile EURO 2024 pe data de 25 martie, impotriva reprezentativei Andorrei. Romania se afla in grupa I, alaturi de Elveția, Belarus, Israel, Andorra și Kosovo. Florin…

