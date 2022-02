Stiri pe aceeasi tema

- PSD a reușit sa-și convinga partenerii de guvernare de necesitatea renegocierii PNRR in privința creșterii procentului de 9,4% din PIB alocat pensiilor, susține senatorul PSD Alfred Laurențiu. ”O alta veste importanta este faptul ca Premierul Nicolae Ciuca il va insoti pe ministrul Muncii,…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, afirma ca ministrul Muncii, Marius Budai, trebuie sa mearga la Bruxelles pentru a discuta despre o optimizare a PNRR, astfel incat sa nu fie menținta limita de 9,4% din PIB pentru pensii. Un mesaj similiar a fost dat luni seara și de Florin Cițu, care a afirmat ca…

- Florin Cițu, președintele PNL, vrea sa tranșeze definitiv chestiunea renegocierii PNRR, pentru creșterea plafonului pensiilor in PIB. Cițu afirma ca ministrul Muncii, Marius Budai, trebuie sa renunțe la declarațiile politice și sa mearga la Bruxelles sa se convinga singur daca PNRR poate fi sau nu…

- Liderii coaliției au intrat la negocierile de marți seara, la Palatul Victoria, cu opinii divergente. E o intlanire care a durat 2 ore și nu au fost luate decizii ferme. Potrivit surselor Realitatea PLUS șefii coaliției au discutat despre renegocierea PNRR, marul discordiei din coaliție. Majorarea banilor…

- Președintele PNL, Florin Cițu, le sugereaza celor de la PSD sa plece la Bruxelles sa renegocieze ei PNRR-ul, daca tot cer acest lucru. „Trebuie sa clarificam cateva lucruri. PNL a facut cea mai mare majorare de pensii, in 2020, nu doar vorbe, ci fapte.Cine dorește sa faca renegoierea…

- Liderii Partidului Național Liberal au convenit in ședința de Birou Executiv de marți, 1 februarie, sa propuna doua masuri importante in coaliție, precum interzicerea cumulului pensie-salariu si majorarea varstei de pensionare la 70 de ani, au declarat surse din PNL pentru Libertatea.Cele doua propuneri…

- Este exclusa orice renegociere a PNRR pana in 2023, transmite purtatorul de cuvant al Guvernului. Dan Carbunaru a declarat ca Romania va respecta toate angajamentele privind reformele si investitiile din Planul National de Redresare si Rezilienta. Declaratia vine in contextul in care ministrul Muncii,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seara, la TVR1, ca rezolvarea problemei pensiilor speciale de care beneficiaza unele categorii profesionale, se face printr-o discutie cu toate partidele, nu doar a celor aflate la guvernare. „Eu am o abordare deloc populista si o abordare, zic eu,…