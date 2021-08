Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat luni ca a propus, in cadrul sedintei de coalitie, un grup de lucru care sa se ocupe de pensiile speciale, pentru a defini care sunt categoriile socio-profesionale care ar trebui sa primeasca pensii in plus fata de contributivitate, in contextul…

- Marcel Ciolacu are inclinație catre porci, dupa cum susține chiar el. Președintele PSD a precizat, intr-o emisiune la B1 TV, ca prefera porcii la vanatoare, chiar mistreții, in locul caprioarelor sau urșilor. The post Ciolacu, inclinație catre porci appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…

- Președintele PNL sector 4, Pavel Popescu, unul dintre cei care il susțin pe Florin Cițu pentru șefia PNL, nu este de acord cu modelul carții de identitate electronica. Acesta critica modificarea noțiunii de ”sex” cu cea de ”gen”, poziție susținuta și de partidul Alianța pentru Unirea Romanilor. „Eu…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat, luni, din ședința coaliției desfașurata la Palatul Victoria, ca NU s-a ajuns la un consens pe varianta de desființare a SIIJ, subiect despre care USR PLUS a avertizat ca ar putea sa fie motiv de rupere a coalitiei. „Continuam discuțiile pe aceasta tema. Toate…

- Președintele PNL Ludovic Orban l-a criticat din nou pe contracandidatul sau la șefia partidului, Florin Cițu, amintind de episodul de zilele trecute, cand a fost bruscat de agenții de paza de la sediul din Modrogan. „Eu nu am adus nicio firma de bodyguarzi la nicio conferința județeana. Eu nu am dat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca a cerut mobilizare totala in PNL pentru respingerea moțiunii de cenzura la adresa Guvernului, dar și a cele simple care il vizeaza pe Cristian Ghinea, ministrul Proiectelor Europene. “Biroul executiv a decis in unanimitate sa dea mandat deputaților…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, referitor la competiția interna cu Florin Cițu pentru președinția partidului ca “va fi o competitie de proiecte, in care fiecare isi va prezenta viziunea si pana la urma membrii PNL vor decide”. Orban a mai spus ca va face o campanie pozitiva, bazata…