- Majoritatea germanilor doresc ca Ucraina sa inceapa negocieri cu Rusia pentru incheierea razboiului declansat de invazia rusa in urma cu aproape 15 luni, arata un sondaj de opinie efectuat de institutul de cercetare YouGov pentru agentia Dpa. La intrebarea „Credeti ca Ucraina trebuie sau nu sa negocieze…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu ca tara sa are nevoie de mai mult timp pentru a lansa mult asteptata contraofensiva impotriva Rusiei, intrucat armata inca mai are nevoie de o parte din ajutorul occidental promis, relateaza BBC. ”Cu (ceea ce avem) putem merge mai…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sosit miercuri, 3 mai, in Finlanda pentru a se intalni cu liderii tarilor nordice in vederea unor discutii despre razboiul in curs de desfasurare cu Rusia si despre relatiile europene, au declarat guvernele mai multor tari din regiune, potrivit Reuters. „Tema…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comparat razboiul cu Rusia cu o placinta care "trebuie imparțita in bucați" - potrivit unui interviu acordat jurnalistului Dmitro Komarov, inregistrat in toamna anului trecut si publicat abia acum.Razboiul trebuie imparțit in bucați"Nu o poti manca - iti…

- Suntem in ziua 431 a razboiului pe scara larga inceput de vladimir Putin in Ucraina. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a estimat, intr-un interviu acordat presei scandinave, ca armata ucraineana este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a estimat, intr-un interviu acordat presei scandinave, ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament occidental pentru a garanta succesul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se afla in Polonia, inaintea vizitei oficiale in Varsovia, a anuntat consilierul prezidential polonez pentru afaceri externe, Marcin Przydacz, postului privat TVN24.„Pot spune ca presedintele Zelenski a trecut granita poloneza”, a informat Przydacz.Vizita…