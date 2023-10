Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, primit la Palatul Cotroceni Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat marți in prima sa vizita la București, a fost primit de Klaus Iohannis, la Cotroceni, de la ora 13.00. Presedintele ucrainean a fost primit cu onoruri militare pe platoul de ceremonii. La ceremonia de primire au luat parte și miniștrii Apararii și de Externe, Angel Tilvar și Luminița Odobescu. Din delegația lui Zelenski face parte și ministrul de Externe, Dmitro Kuleba. Cei doi șefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete si discutii oficiale, iar de la ora 14.15 vor face declaratii de presa comune. Presedintele Ucrainei se va intalni și cu presedintii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit de Klaus Iohannis la Cotroceni , in cadrul unei vizite oficiale, prima de acest fel de la inceputul razboiului din Ucraina.Zelenski are intalniri intreaga zi cu oficialitați din Romania și ar fi trebuit sa susțina chiar și un discurs in fața Parlamentului…

- UPDATE : Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu va mai sustine discursul programat, astazi, de la ora 17,00, in plenul reunit al Parlamentului, potrivit unor surse parlamentare. . *** ȘTIREA INIȚIALA :Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns astazi in Romania. El urmeaza sa aiba…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi, marti, 10 octombrie, la Palatul Cotroceni, pe omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, care va efectua o vizita oficiala in tara noastra, a informat Administratia Prezidentiala. Astfel, potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita, efectuata la invitatia…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va ajunge astazi in Romania. Liderul de la Kiev va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Marcel Ciolacu și va susține un discurs in plenul Parlamentului. Este prima vizita pe care Zelenski o face la București de la invazia Rusiei in Ucraina.…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski vine, marti, intr-o vizita oficiala in Romania. Liderul ucrainean va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu si la Parlament, cu presedintii celor doua Camere ale Legislativului, Alfred Simonis si Nicolae Ciuca. Vizita reconfirma…

- Romania nu figureaza pe lista țarilor carora Ucraina „le-a mulțumit” pentru ajutorul oferit in razboiul cu Rusia, in cadrul unei campanii inițiate pe contul de Twitter al ministerului ucrainean al Apararii, cu prilejul zilei naționale a Ucrainei (care a fost pe 24 august). De la debutul invaziei militare…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit miercuri pe primul-ministru maghiar Viktor Orban la ”un pranz privat” la București, anunța agenția maghiara de presa MTI, care a citat un oficial guvernamental maghiar. Premierul roman Marcel Ciolacu l-a primit miercuri pe premierul ungar Viktor Orban la un pranz…

- "Ucraina va primi avioanele F-16 conform programului”, a scris pe Twitter ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba, informeaza Report: "Singura amenințare pentru Rusia sunt soldații ucraineni. De ei ar trebui sa se teama cel mai mult Putin și compania”.Kuleba susține ca singura amenințare pentru…