Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti Uniunii Europene sa demonstreze ca este de partea Ucrainei in razboiul acesteia cu Rusia, la o zi dupa ce a semnat cererea oficiala de aderare la blocul comunitar, transmite Reuters.

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca 352 de civili, dintre care 14 copii, au fost ucisi de la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza Agerpres, conform Reuters, citate de g4media.ro. Duminica, ministerul de la Kiev a mai informat ca au fost ranite 1.684 de persoane, dintre care…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia a reluat atacurile cu racheta in zorii zilei de vineri, la ora locala 4.00, dar ca trupele ruse au fost oprite din avansul lor in majoritatea directiilor, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Intr-un discurs televizat, Zelenski a spus ca…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, dupa agresiunea militara impotriva teritoriului ucrainean ordonata in zorii zilei de seful statului rus, Vladimir Putin, transmite Reuters. Zelenski a anuntat totodata ca „dusmanul a suferit pierderi severe”…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cerut, joi, introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters. "Introducem legea marțiala pe intreg teritoriul țarii noastre",…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii.Decizia a fost luata dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei operatiuni militare in Ucraina, transmite Reuters, citat de Agerpres.roZelenski a spus ca…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri ca nu a constatat deocamdata nicio retragere a trupelor ruse de pe pozitiile din apropierea frontierei ucrainene, relateaza Reuters, care citeaza BBC. „Sa fiu sincer, noi reactionam la realitatea care exista si nu vedem deocamdata vreo retragere,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut un apel, luni, la oficialii, politicienii sau afaceriștii care au parasit țara recent sa se intoarca in 24 de ore pentru a demonstra unitatea țarii, relateaza Reuters.