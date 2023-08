Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, mesaj ferm: Pacea nu are alternativă Presedintele ucrainean Volodmir Zelenski considera ca nu exista o altenativa pentru pace, el precizand, in discursul de sambata, ca este important ca Rusia sa vada sprijinul international pentru Ucraina si pentru o viata normala. “Grecia s-a alaturat declaratiei G7 privind garantiile pentru Ucraina. Este deja a 14-a tara. Alaturi de Grecia, au aderat Belgia, Republica Ceha, Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Letonia, Norvegia, Tarile de Jos, Portugalia, Romania, Spania si Suedia. Multumesc fiecarui stat! Iar echipa noastra va continua sa lucreze – pentru noii participanti, pentru ca fiecare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

