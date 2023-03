Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a salutat marti, 21 martie, discutiile ”productive” cu premierul nipon Fumio Kishida, in vizita la Kiev, laudand ”vointa foarte concreta” a Japoniei de a ”proteja” Ucraina in fata ”terorii rusesti” . ”Avand in vedere puterea Japoniei, leadershipul sau in Asia…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zekenski, a vizitat miercuri, 22 martie, o poziție militara din prima linie din apropierea orașului asediat Bahmut, a transmis biroul sau, conform The Guardian . In timpul vizitei sale, liderul de la Kiev a fost informat „despre situația operaționala și despre cursul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a luat in considerare sambata o petitie online, al carei autor a propus redenumirea oficiala a Rusiei in Moscovia si schimbarea termenilor „rus” in „moscovit” si „Federatia Rusa” in „Federatia Moscovia”. Liderul de la Kiev i-a cerut premierului Denis Smihal…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a intalnit joi noaptea, 9 februarie, la Rzeszow, in sudul Poloniei, cu omologul sau polonez Andrzej Duda, pe drumul de intoarcere de la summitul UE de la Bruxelles, transmite Dpa. Liderul de la Kiev l-a informat pe președintele Duda despre rezultatele intalnirilor…

- Președintele ucrainean refuza negocierile de pace cu Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin este considerat „un nimeni”, de cand a atacat Ucraina, in urma cu aproape un an. De-a lungul ultimelor luni, reprezentanții celor doua state au purtat mai multe negocieri, dar niciuna dintre ele nu a reușit sa…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat participanților la Forumul economic de la Davos. El a cerut intregii lumi sa reacționeze cu viteza și eficiența la crizele pe care omenirea le traverseaza.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, dupa o reuniune cu oficiali din cadrul Statului Major, ca va trata cu prioritate aprovizionarea cu armament a trupelor ucrainene care lupta cu armata rusa in Bahmut si Soledar, informeaza cotidian

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de pace in cadrul ediției 80 a galei Globurilor de Aur, desfașurata marți seara la Los Angeles. Liderul de la Kiev a declarat in cadrul galei de decernare a premiilor, ca nu exista șanse ca razboiul din Ucraina sa se transforme in al treilea…