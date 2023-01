Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat participanților la Forumul economic de la Davos. El a cerut intregii lumi sa reacționeze cu viteza și eficiența la crizele pe care omenirea le traverseaza.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a scris o scrisoare omologului sau chinez, Xi Jinping, invitandu-l la „dialog”, a afirmat miercuri sotia sa Olena Zelenska, care a inmanat acest mesaj delegatiei chineze, prezenta la Forumul de la Davos, informeaza AFP.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunta ca 45 de oameni, intre care sase copii, au murit in urma atacului rusesc de la Dnipro, afirmand ca „Rusia s-a transformat intr-un dusman al intregii omeniri”. „Lumea aude Ucraina la Davos - stie ce a facut Rusia la Dnipro, stie ce fac teroristii in Herson,…

- Anuntul a fost facut marti, 17 ianuarie, de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un discurs rostit in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, informeaza Agerpres, care citeaza AFP si DPA."Sprijinul neclintit pe care noi il aducem Ucrainei nu va cunoaste nicio relaxare. Indiferent…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a postat duminica pe contul sau de Instagram mesajul pe care a incercat sa-l transmita lumii inaintea finalei CM 2022, dar FIFA i-a respins solicitarea.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica seara, in mesajul sau zilnic, ca doar Rusia este in stare sa foloseasca arme nucleare in Europa, noteaza Reuters și Agerpres . Liderul de la Kiev a criticat sugestia ministrului rus al apararii, Serghei Soigu, in discutii telefonice cu omologi…