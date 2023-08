Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP. Liderul de la Kiev a apreciat ca „este un proces inevitabil, natural si…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca revolta mercenarilor Wagner a scos la iveala haosul total din Rusia. In discursul sau de sambata seara, liderul de la Kiev i s-a adresat direct lui Putin: Cu cat iși ține mai mult trupele in Ucraina, cu atat acest lucru va produce o devastare mai mare…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a cerut din nou ca tara sa sa adere rapid la NATO, pe fundalul razboiului de agresiune initiat de Rusia, informeaza joi, 15 iunie, Dpa și Agerpres. De asemenea, liderul de la Kiev a menționat ca a discutat miercuri, 14 iunie, cu presedintele Poloniei, Andrzej…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a cerut, marți, sancțiuni internaționale aspre pentru țarile care vand Rusiei piese pentru rachetele folosite impotriva țarii pe care o conduce. Zelenski a aratat ca una dintre rachetele care au lovit orasul sau natal Krivoi Rog avea 50 de componente, in special…

- Președintele Ucrainei, intr-un interviu pentru The Wall Street Journal, a spus ca țara este pregatita sa lanseze o contraofensiva, menționand ca „ar putea dura ceva timp și ar putea fi costisitoare”.Ucraina este pregatita sa lanseze contraofensiva mult asteptata pentru recucerirea teritoriilor ocupate…

- Șeful gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat sambata, 20 mai, ca luptatorii sai au obținut controlul deplin asupra orașului ucrainean Bahmut. Armata ucraineana a respins afirmațiile lui Prigojin și a transmis ca soldații sai continua sa lupte in orașul ruinat din estul țarii.22:4520-05-2023Mihailo…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se afla vineri la summitul Ligii Arabe, in Arabia Saudita, in cadrul eforturilor internationale de mentinere a sustinerii masive, in contextul invaziei militare ruse.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut luni un nou apel catre NATO sa ia o „decizie politica pozitiva” la Summitul din iulie privind candidatura Kievului pentru aderarea la alianța nord-atlantica. In replica, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca aderarea Ucrainei este…