Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a refuzat oferta SUA de a fi evacuat din țară: ''Am nevoie de muniție, nu de o călătorie”

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…

- "Planuim sa anuntam marti noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca raspuns la deciziile si actiunile Moscovei de luni. Ne coordonam cu aliatii si partenerii nostri pentru acest anunt", a declarat luni pentru AFP un purtator de cuvant al Casei Albe.Statele Unite au dezvaluit luni primele sanctiuni limitate…

- Statele Unite și aliații sai vor raspandi ferm și sever la o eventuala invadare a Ucrainei de catre Rusia. Mesajul a fost transmis de președintele american, Joe Biden, in cadrul unei discuții telefonice cu omologul sau rus, Vladimir Putin.

- Președintele american Joe Biden i-a spus duminica omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski ca SUA și aliații lor „vor raspunde decisiv daca Rusia va invada Ucraina”. Cei doi șefi de stat au avut duminica o convorbire telefonica, relateaza CNN . Discuția vine la cateva zile dupa ce Biden a vorbit…

- NATO a respins joi solicitarea Rusiei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP. "Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun compromis asupra dreptului…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…