Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat cu omologul american Joe Biden Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca a avut joi o conversatie lunga cu presedintele american Joe Biden, cu care a discutat despre actiuni comune în vederea reducerii tensiunilor cu Rusia, informeaza Reuters, preluat de Agerpres. "S-a discutat despre eforturile diplomatice recente de detensionare si s-a convenit asupra actiunilor comune pentru viitor. Am multumit presedintelui @JoeBiden pentru asistenta militara continua. Posibilitati de sprijin financiar pentru Ucraina au fost de asemenea discutate", a scris presedintele Ucrainei într-o postare pe Twitter.



