Volodimir Zelenski a vorbit joi noapte despre felul in care Rusia incearca „sa distruga politic Ucraina”, intr-o declarație televizata in noaptea de joi spre vineri, adresata poporului ucrainean, transmite CNN . In mesajul sau video, șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat o noua forma de agresiune folosita de Vladimir Putin: sabotajul. El a spus ca „potrivit informațiilor noastre, eu am devenit ținta nr. 1, iar familia mea, ținta nr. 2”. Politicianul ucrainean a invocat prezența in Kiev a unor grupuri de sabotori, inițiate de Rusia. „Ei vor sa distruga politic Ucraina distrugandu-l…