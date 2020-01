Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a respins vineri seara demisia prezentata in cursul diminetii de premierul Oleksi Honcearuk, care a luat aceasta decizie dupa ce publicarea unei inregistrari audio a provocat o criza politica la Kiev, transmite AFP, citat de agerpres.ro.

