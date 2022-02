Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reacționat luni seara dupa ce președintele rus Vladimir Putin a semnat decretele privind recunoașterea independentei regiunilor separatiste ucrainene Lugansk si Donetk.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a convocat o ședința a Consiliului Național de Securitate și Aparare.

Guvernul Germaniei a condamnat, luni seara, dupa conversatia cancelarului Olaf Scholz cu presedintele Vladimir Putin, intentia Rusiei de a recunoaste independenta regiunilor separatiste ucrainene Donetk si Lugansk, anunța Mediafax.

Rusia se confrunta cu o amenintare "serioasa" si "foarte mare" in Ucraina, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, intr-un context de tensiuni in crestere cu tarile occidentale, care acuza Moscova ca se pregateste sa invadeze teritoriul ucrainean, informeaza AFP, potreivit Agerpres.

Rusia va aprecia daca Franta va convinge Kievul sa initieze negocieri directe cu liderii regiunilor separatiste Lugansk si Donetk, afirma Dmitri Polianski, adjunct al reprezentantului Moscovei la ONU, in timp ce ambasadorul rus in SUA, Anatoly Antonov, sustine ca Ucraina nu va fi atacata.

Crucea Rosie internationala s-a declarat ingrijorata cu privire la soarta civililor in Ucraina, in contextul in care in acest weekend au fost semnalate schimburi de focuri de arma intre armata ucraineana si separatistii prorusi in regiunile Donetk si Lugansk, relateaza Belga.

Ucraina nu are nicio intentie de a lansa un atac impotriva zonelor controlate de separatisti in estul tarii, intrucat aceasta ar duce la "nenumarate victime" civile, a declarat vineri comandantul sef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnii, indemnand populatia din Donbas sa ignore aceste "minciuni"

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a omis pe etnicii romani din urarea oficiala de Ziua Unitații Ucrainei.