- Doi senatori republicani au cerut duminica noi sanctiuni impotriva Rusiei, pentru a descuraja amestecul Moscovei in alegerile parlamentare care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite. Senatorul Lindsey Graham a precizat ca sanctiunile suplimentare trebuie stabilite inainte ca presedintele…

- Purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitrii Peskov, a comparat victoria naționalei Rusiei asupra Spaniei în optimile de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal cu Victoria de la 9 mai 1945.

- "Stiati ca gazoductul Nord Stream 2 ar spori abilitatea Rusiei de a-si folosi resursele energetice pentru actiuni de constrangere politica și influența maligna? Doua treimi din gazul exportat de Rusia in Europa ar utiliza o singura ruta, ocolind Ucraina si devenind o amenintare directa la adresa…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 exprima doar interesele geopolitice ale Rusiei si are misiunea de a dezbina unitatea Europei, a declarat presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, in cadrul unui interviu publicat duminica de Frankfurter Allgemeine Zeitung, citat de site-ul agentiei Unian.

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a semnat un decret pentru a pune în practica decizia recenta a Consiliului de Securitate și de Aparare al Ucrainei de a impune noi sacțiuni Rusiei. Documentul publicat ieri pe site-ul președinției ucrainiene nu numește persoanele supuse noilor…

