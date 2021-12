Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti frustrarea fata de reticenta NATO si a Uniunii Europene, precaute fata de presiunea Kievului care cere aderarea pe fondul unei crize cu Moscova, noteaza France Presse. "Nu putem accepta ideea, care este foarte populara astazi, despre (aderarea Ucrainei) la UE in 30 de ani si (la) NATO in aproximativ 50 de ani. Aceasta ii demotiveaza si ii contrariaza pe toti", a declarat el in fata corpului diplomatic ucrainean.



Ucraina aspira "sa obtina intrarea in UE in urmatorii ani si un calendar pentru aderarea la NATO" in 2022, a adaugat…