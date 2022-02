Președintele Ucrainei: „Indiferent ce se va întâmpla, ne vom proteja ţara frumoasă Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus, sambata, o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un moment in care temerile unei invazii a Ucrainei de catre Rusia sunt din ce in ce mai mari. “Nu stiu ce vrea presedintele Rusiei. De aceea, propun sa ne intalnim”, a spus Zelenski la conferinta de securitate de la Munchen, potrivit Le Figaro. Volodimir Zelenski a solicitat, la Munchen, un calendar “clar si realizabil” de aderare a Ucrainei la NATO, el mentionand ca Occidentul trebuie sa sustina Ucraina si capacitatiile acesteia de aparare. De asemenea, Zelenski a cerut ca Vestul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

