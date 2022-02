Președintele Ucrainei, în regiunea separatistă Donețk: Zelenski, vizită la Mariupol, pe 16 februarie, sub amenințarea invaziei ruse Mariupol, supranumit poarta maritima a Donbas, este situat in regiunea Donețk, una din cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei pentru care parlamentarii ruși tocmai i-au cerut lui Vladimir Putin recunoașterea independenței.Potrivit CNN, Zelenski ajunge la Mariupol miercuri dupa-amiaza. La o zi dupa ce Ucraina a cerut asistența internaționala NATO pentru mai multe tipuri de urgențe . Serviciul de Urgența de Stat al Ucrainei se pregatește de mai multe situații de criza ce pot afecta populația civila in urmatoarea perioada, sub amenințarea invaziei ruse. Vizita lui Zelenski are loc exact… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

