- Proaspat numit ministru al industriei in Japonia, Isshu Sugawara a demisionat vineri dupa ce a fost acuzat de mass-media ca a oferit alegatorilor bani si cadouri, incalcand legea, relateaza France Presse. Titularul portofoliului Ministerului Economiei, Comertului si Industriei (Meti), care gestioneaza…

- ”Cand am citit postarea asta, mi-am amintit de miile de mesaje, transmise in privat, de genul: "Te-am ales drept cea mai frumoasa mamica. Trimite si tu acest mesaj la zece alte mamici ca sa le faci fericite!" sau "Dumnezeu Mantuitorul sa te ocroteasca! Trimite acest mesaj la zece cunoscuti si vei…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri ca tara sa 'nu va face nimic' in ceea ce priveste ancheta in curs de desfasurare in SUA in vederea destituirii presedintelui Donald Trump, suspectat ca a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a cauta informatii compromitatoare pentru…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a cerut vineri SUA sa nu dea publicitatii stenogramele convorbirilor telefonice dintre Donald Trump si Vladimir Putin dupa publicarea unei discutii controversate a presedintelui american cu omologul sau ucrainean, potrivit France Presse."In ceea ce…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni...

- Airbus se confrunta in Germania cu suspiciuni de spionaj in cazul mai multor angajati ai sai care au avut acces fara drept la contracte ale armatei germane, un dosar ce se adauga altor anchete legate de metodele producatorului european de avioane, informeaza joi France Presse, potrivit Agerpres.Documente,…

- O femeie in varsta de 32 de ani, din Romania, care lucra ca menajera in Italia, a fost arestata dupa ce carabinierii locali au prins-o in flagrant. Ea a fost arestata in dupa-amiaza zilei de joi, 5 septembrie 2019, dupa ce a fost prinsa in flagrant de carabinieri cu bani furați din seiful unei case…

- Scandal de proporții la Alba Iulia, unde cațiva parinți au descoperit la ce tratament șocant erau supuși copiii lor, atunci cand se aflau la creșa! O educatoare și o ingrijitoare au bagat groaza in cei mici!